Ek dersteki müthiş kaybımız


19 Mayıs 2026 18:29
Yapay Zekaya şöyle bir soru sordum:

2006 ek ders maaş oranıyla kıyaslandığında bugün bir öğretmenin 80 saat üzerinden alacağı ek ders ne kadar olmalıdır?

Cevap:

2006 yılındaki %29,6'lık ek ders/maaş oranını baz alırsak, bugünün maaş şartlarında 80 saatlik bir ek dersin olması gereken tutar şu şekildedir:

2006 Oranlarına Göre Olması Gereken Rakam

Güncel Ortalama Maaş: ~60.000 TL

2006'daki Oransal Karşılık: Maaşın %29,6'sı (60 saat için)

80 Saat İçin Hesaplanan Oran: %39,4

Olması Gereken Toplam Ek Ders: ~23.640 TL

Saat Başına Düşen Ücret: ~295,50 TL (Net)


Dersaadet7
Aday Memur
19 Mayıs 2026 18:42

2006 yılındaki veriler ışığında, ek ders ücretinin maaşa olan "altın oranını" korumak isteseydik, bugün bir saatlik ek ders ücretinin olması gereken rakam şudur:

2006 Oranına Göre Hesaplama

2006 Maaş/Ek Ders Dengesi: Bir saatlik net ek ders ücreti, aylık net maaşın yaklaşık %0,49'una denk geliyordu.

Bugünkü Ortalama Maaş: ~60.000 TL (9/1 Derece)

Olması Gereken Net Ek Ders: ~294,00 TL


Dersaadet7
Aday Memur
19 Mayıs 2026 18:47

2026 yılı itibarıyla kadrolu öğretmenler için 1 saatlik (40 dakika) net ek ders ücreti, vergi dilimlerine bağlı olarak yaklaşık 160 TL ile 167 TL arasında değişiklik göstermektedir.

