Sürgün edildiğim okula tayin

4 yılı belirtmenizden daha önceki görev bölgesine (ilçenize) dönmek için 3 yıl şartı olduğunu bildiğinizi çıkarıyorum. Evet, üç yıl sonra kendi ilçenize dönebiliyorsunuz. Üç yıl zarfında verilen cezanın süresi doluyor. Yönetmeliğe bakınca şöyle bir madde görüyoruz. Bu maddeye göre sorun yok.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

MADDE 50 ? (2) Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il?e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz