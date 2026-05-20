Sürgün edildiğim okula tayin


20 Mayıs 2026 11:53
İdari soruşturma kapasamın da 4 yıl önce görev yerim değiştirildi,şimdi ise o okulda boşluk var tayin isteyebiliyormuyuz


atahoca
Müsteşar
20 Mayıs 2026 13:19

4 yılı belirtmenizden daha önceki görev bölgesine (ilçenize) dönmek için 3 yıl şartı olduğunu bildiğinizi çıkarıyorum. Evet, üç yıl sonra kendi ilçenize dönebiliyorsunuz. Üç yıl zarfında verilen cezanın süresi doluyor. Yönetmeliğe bakınca şöyle bir madde görüyoruz. Bu maddeye göre sorun yok.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

MADDE 50 ? (2) Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il?e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamaz

