Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

çok acil istifa ettim yardım


20 Mayıs 2026 14:34
çok acil istifa ettim yardım
istifa dilekçesi verdim polsandakş paramı illa bakanlık onaylandıktan sonra mı alacağım o onay yazısı olmadan alınmıyor mu müstafi denilen şey olsam

plt.kaan
Şef
20 Mayıs 2026 14:36
mustafi olmak için ortalama 13 gün beklemen gerekir. istifa dilekcen daha erken sonuçlanabilir.

Nevol
Şube Müdürü
20 Mayıs 2026 14:37
alabilir miyim kardeşim herdurumda

Dusuncesiz
Aday Memur
20 Mayıs 2026 15:09

sonucunu bekleyerek istifa mustafiden daha hizli geliyor


Kosovalıbambu
Aday Memur
20 Mayıs 2026 16:04

Ne yapmayı düşünüyorsunuz istifa ettikten sonra


Coktamuhimdegil
Memur
20 Mayıs 2026 16:24
kardeş geçen gün de sordun ya aynı şeyi cevap verdik istifan onaylansın Polsanla iletişime geç madem bukadar panik yaptın niye istifa ettin
Nevol, 2 saat önce
alabilir miyim kardeşim herdurumda
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerİstanbul beni korkutuyorPolsan KrediGenel atamaYasadışı bahis soruşturmaDoğudan Batıya 11-15 GrubuNATO göreviBilgim dışında atamam yapılmasıBankacılık mı polislik mi?

Sözlük

nerelisin 2 iran filmleri 1 sözlükteki hareketlilik 1 günün filmi 2 Büyü var mı 1 19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 2

Son Haberler

Kendi fabrikasında asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybettiErdoğan, Özgür Özel'den 300 bin lira manevi tazminat kazandıTÜİK açıkladı: Evden hırsızlıkta en çok ne çalınıyor?Devlet korumasında yetişen 605 kişi kamuya atandıAksaray'da askeri araç devrildi: 2 yaralı

Editörün Seçimi

Memurlar "Sizce" Neden Emekli Olmuyor?2026 Mayıs Ayı Maaşlarımızı Yazalım2026 Mayıs ayi enflasyon tahmini / beklentisiTÜİK Başkanının Görevden Alınması Ve Temmuz ZammıTemmuz Zammı %15 Olur Mu ?Kamu İşçisi Geliri Aylık 93.500 TL - 2026 İlk 4 Ay İçin!Zorunlu eğitim derhal kaldırılmalıOkullarda önlem olarak hangi tedbirler alınmalı?Sorun ne? Çözüm ne?Nisan ayi enflasyon tahmini / beklentisi