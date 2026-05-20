Alt Bölge Tayini ve Ücretsiz İzin HK.

Herkese merhaba, eşim alt bölge tayini için 20.04.2026 tarihinde dilekçe verdi ancak dilekçe henüz sonuçlanmadı ve eşim bebek olması sebebiyle 15.05.2026 tarihinde ücretsiz izne ayrıldı. Alt bölge tayini için verdiğimiz dilekçe, ücretsiz izinde olması sebebiyle işleme alınmama gibi bir durumu var mı? Çünkü ücretsiz izne ayrılan personellerin tayin işlemleri askıya alınır ya da yapılmaz şeklinde bir bilgi işittim doğruluğu hakkında fikrim yok. İlaveten komisyon her ayın 2. haftası toplanmasına rağmen 20.*4.2026 Tarihinde verilen bir alt bölge tayin dilekçesinin bu kadar sarkması normal mi? Bakanlık bayramdan sonra komisyonun toplanacağını, talebimizin listede sırada olduğunu beyan etti. Lütfen bilgi sahipleri yardımcı olabilir mi. İyi forumlar dilerim. Esen kalın vesselam.
