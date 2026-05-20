Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

Engelli tayini sonrası


20 Mayıs 2026 16:44
Engelli tayini ile ailemin yanına gittikten sonra engel durumu ortadan kalkınca geri mi dönülür yoksa bulunduğun yerde kalıyor musun bir bilgisi olan var mı ?

Berkaymms
Aday Memur
20 Mayıs 2026 16:45
Yönetmelikte geri döner veya kalır diye bir ibare yok bulamadım

Burak Eker67
Daire Başkanı
20 Mayıs 2026 17:19

kamuda kazanılmış hak geri alınmaz engel durumu ortadan kalkarsa orda kalırsın kimse seni geri çağıramaz


Berkaymms
Aday Memur
20 Mayıs 2026 19:36
Çok sağolun yönetmeliği çok detaylı inceledim bu madde 16 2a da tayin hakkı yazıyor sadece şu olur şu yapılır gibi hiçbir şey yok sonrasında bulamadım
