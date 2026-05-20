tuhaf veya olmaması gereken bir durum mu bu aceba ayrıca bir sorum var

merhaba,

akademisyen olmayı çok istemiştim özellkle üniversite okurken. Lakin kadro bulma ihtimali çok zordu nitekim bu bana söylendi de. derken uzun zaman önce yüksek lisansı bıraktım. makale tekliflerim de hep reject oldu dergilerce. tabi yüksek tirajlı dergilere (de) ilettim genel itibari ile ancak neticede hepsi reddedildi. Ancak bir zaman sonra yaptıklarımda kullanışlılık -işe yararlık yönü ve bu arayış ağır basınca patent başvurusu yaptım ve bunlardan birkaç tanesi tescil oldu.

2024 yılında daha önce kendilerine makale submit ettiğim akademik bir dergi bana bir makaleyi review etmem için emaille davetiye gönderdi. tabi bilmiyorum belki pek de önemi olan bir aktivite de değildir (sanmıyorum ama) neyse 2024 ten bu yana 4 tane makale review ettim.

ve başka dergilere de reviewer olarak eklenmişim. Bunların aralarında sci indexli dergilerde mevcut.

yani bu platform da bunu ben bir iki kez dillendirince şu tarz yorumlar da yapılınca biraz garipsedim durumu bir tane üye "makale yazamıyorum ama review ediyorum (!)"

bilmediğim için durum için fikir almak istedim. Bir de bir sorum olacak: değerli üyeler aceba yaptığım review ler beğenilmiş mi bunu nasıl anlayabilirim. bu dergi grubunda reviewer lar derecelendiriliyormuş ama sadece editörler görebiliyormuş okuduğum bilgilere göre. peki ben bunu sorsam aceba bir maille aceba hata mı etmiş olurum veya yanlış mı olur ?

iyi çalışmalar.